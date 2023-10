Simeone verso una maglia da titolare contro il Verona, c'è una pratica che lo accompagna quotidianamente

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a chi sostituirà Osimhen nel corso delle prossime partite:

"Simeone? Lo aiuta molto la “meditazione”, pratica che lo accompagna abitualmente nella vita quotidiana. Potrebbe vincere lui il ballottaggio con Raspadori al Bentegodi, prima tappa di un trittico che dirà molto sul futuro del Napoli e di Rudi Garcia. Jack ha terminatoieri sera gli impegni con l’Italia dopo la sfida di Wembley, al contrario del Cholito che ha sfruttato la sosta per prepararsi al meglio. Simeone a Verona e Raspadori a Berlino, il piano potrebbe essere questo. Uno in campionato e l’altro in Champions. L’ipotesi staffetta è la più probabile, ma teoricamente possono coesistere in un 4- 2- 3- 1. Deciderà Garcia in base ai momenti della gara".