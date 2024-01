Ultimissime Calcio Napoli - “Mazzarri ha scelto Simeone per il derby”, titola così l’edizione odierna de Il Mattino in vista di Napoli-Salernitana di fine settimana.

Napoli-Salernitana, pronto Simeone dal 1'

Come infatti si legge sul giornale, lanciato Raspadori titolare a Torino senza successo, ora tocca al Cholito che partirà finalmente dal primissimo minuto. Il tecnico cambia così il riferimento offensivo per provare a dare una scossa e, da come sembra, starebbe studiando anche qualche altra sorpresa per l’occasione.