Simeone si esalta, c'è una statistica eclatante per il Cholito

Giovanni Simeone sa sempre inventare la cosa giusta al momento giusto, come il suo splendido gol in elevazione. Inizia così il focus della Gazzetta dello Sport dedicato all'attaccante argentino del Napoli.

"Si è tolto lo sfizio di segnare la rete numero 3500 nella storia del Napoli in Serie A. Ma sono altri i numeri eclatanti per l’argentino sceso in campo “soltanto” 277 minuti, con una media di un gol ogni 69’. Micidiale. E questo spiega ancora meglio cosa significhi per questo ragazzo l qualità del tempo. Simeone segna in campionato ancora in trasferta, ancora la rete decisiva dell’1-2, ancora su assist di Mario Rui e - da Milano a Cremona - ancora in Lombardia"