Simeone ritrova il Verona, Tuttosport: il Napoli lo strappò a quattro big europee, il retroscena

Notizie calcio. Toccherà a Giovanni Simeone caricarsi sulle spalle l'attacco del Napoli dopo l'infortunio di Osimhen. Il Cholito dovrebbe partire titolare oggi contro il Verona, nella più classica delle gare dell'ex.

Ecco quanto scritto da Tuttosport su Simeone:

"Un’annata straordinaria quella del figlio d’arte con l’Hellas targato Tudor: 17 gol e un rendimento talmente elevato da catturare le attenzioni delle big italiane e spagnole. Siviglia, Atletico Madrid (allenato dal papà Diego Pablo Simeone),Juve e Lazio l’avevano corteggiato a lungo nell’estate 2022. Un’asta di mercato che alla fine ebbe un epilogo a sorpresa. A spuntarla, infatti, fu il Napoli, che se lo accaparrò per 15 milioni complessivi mediante la formula del prestito oneroso (3 milioni) con obbligo di riscatto (12 milioni). Una mossa rivelatasi vincente, visto che l’argentino l’anno scorso ha realizzato diversi gol pesanti non facendo rimpiangere Osimhen ogniqualvolta Spalletti l’ha messo in campo".