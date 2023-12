Simeone pensa alla cessione ma è bloccato da...Osimhen: il motivo

Giovanni Simeone, uno che reciterebbe da titolare in quasi tutti i club del campionato, comincia a valutare l’idea di cambiare aria. Coltiva la legittima aspirazione di giocare con maggiore continuità, di collezionare minuti, sentire il profumo del gol e della fiducia.

Come riporta Il Corriere dello Sport:

"Quest’anno le cose sono cominciate male con Garcia e non sono cambiate granché con Mazzarri: due volte titolare in 8 partite, con il Real e il Frosinone in Coppa Italia. Tra il Cholito ed eventuali opportunità invernali di mercato c’è proprio Osimhen: la sua partenza per la Coppa d’Africa riduce al minimo le possibilità di partire già a gennaio".