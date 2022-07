Gazzetta - Simeone ad un passo: una nuova soluzione tattica stuzzica Spalletti | GRAFICO

Calciomercato Napoli. Giovanni Simeone si avvicina al Napoli. Il centravanti argentino dell'Hellas Verona è uno degli obiettivi principali per il ruolo di vice-Osimhen e potrebbe andare a sostituire Andrea Petagna (vicino al Monza).

L'arrivo di Simeone (più congeniale per caratteristiche ad Osimhen), potrebbe dare il via a qualche esperimento tattico da parte di Spalletti. Ecco quanto scritto in tal senso da La Gazzetta dello Sport:

L’ipotesi che diventa stuzzicante, specie se arriverà Simeone, è quella di vedere - magari in corsa - due attaccanti centrali affiancati. Del resto il Cholito ha dimostrato di saperlo fare e con due esterni che resterebbero larghi, la manovra potrebbe assumere geometrie diverse e non sempre facilmente leggibili per gli avversari. E Osimhen con un giocatore più vicino - come per certi versi accadeva quando c’era Mertens - potrà avvantaggiarsi per trovare spazi in area, visto che non potranno tutti marcare solo lui. Vedremo cosa s’inventerà Spalletti che non è tipo da restare con le mani in mano.