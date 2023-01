Simeone l'emblema di questo Napoli: gli bastano 5 minuti per risolvere una partita complicata

Napoli - Giovanni Simeone si rende ancora protagonista nel Napoli di Spalletti. Un Napoli che lotta per vincere lo scudetto di Serie A con tutta la rosa, dal primo all'ultimo giocatore allenato da Spalletti. L’emblema è Giovanni Simeone che sfrutta alla perfezione ogni singolo minuto. Gliene bastano 5 per risolvere una partita complicata come quella con la Roma. Terzo gol in campionato e ottavo in stagione.