Simeone in vantaggio contro il Torino: Mazzarri punta ancora sul 4-3-3

Napoli - Non sembra intenzionato a cambiare Walter Mazzarri che vuole puntare ancora sul 4-3-3 in vista della prossima partita del Napoli contro il Torino in trasferta come scrive Il Mattino:

Il Napoli di Walter Mazzarri per la prima partita del 2024 non sembra che cambierà e andrà avanti con il 4-3-3. Sembra in vantaggio Simeone su Raspadori dal primo minuto.