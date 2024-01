Simeone fa parte della numerosa fazione degli scontenti, situazione inedita per lui sabato pomeriggio

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al dualismo Raspadori-Simeone in vista di Napoli-Salernitana:

"Solamente in attacco c’è un minimo margine per fare qualche scelta e infatti stanno crescendo le quotazioni di Simeone, favorito per la prima volta nel ballottaggio con Raspadori. Pure il centravanti argentino fa parte della numerosa fazione degli scontenti, ma il mal di pancia non gli ha impedito finora di farsi trovare pronto quando - di rado - è stato chiamato in causa".