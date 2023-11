Ultime notizie Napoli - La miglior stagione realizzativa di Giovanni Simeone è arrivata proprio con Igor Tudor al Verona, come fa notare la Gazzetta dello Sport.

Simeone 'esulta' per Tudor al Napoli

Nel 2021-22 il Cholito ha realizzato 17 gol in campionato, il massimo in carriera (con poker alla Lazio, tripletta al Venezia e doppietta alla Juventus). Ed è stato appunto quel bottino a svegliare al termine di quella stagione l’interesse del Napoli, che lo ha comprato dall’Hellas, prima in prestito e poi a titolo definitivo.