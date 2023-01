"Simeone come Messi e Vinicius", il CorSport sottolinea: può essere la carta a sorpresa contro la Juve

Notizie Napoli calcio. Si avvicina sempre di più il big match di questa sera tra Napoli e Juventus, in programma alle ore 20.45 allo stadio Maradona.

Spalletti sembra avere le idee chiare per la formazione, ma potrà comunque contare sui "titolari dei 30'" che possono risolverla a gara in corso.

Quello dei cambi è il momento-chiave di ogni allenatore, è il momento in cui può davvero incidere nello sviluppo della gara. Per cambiare il senso della partita, Allegri ha due chances su cinque: Chiesa (se non parte titolare) e Kean. L’allenatore del Napoli ha Elmas, Lozano, Raspadori e Simeone, potrà forzare la partita se non andrà per il verso giusto. È un vantaggio che Spalletti, sfruttando in pieno le scelte del club, ha saputo costruirsi con la gestione dello spogliatoio, con l’impiego di quasi tutte le sue risorse fino a consentire al suo centravanti numero 2 (o numero 3 se si considera centravanti anche Raspadori) di segnare 4 gol in Champions League: Simeone come Messi e Vinicius.