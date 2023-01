Simeone che media, in gol ogni 65': superati Haaland, Mbappé, Lewandowski, Messi e Neymar

Giovanni Simeone ha la migliore media gol d'Europa. Superiore a quella di Haaland, Mbappé, Lewandowski, Messi e Neymar: con i suoi 8 gol (4 in Champions, 1in coppa Italia e 3 in campionato) ha laa media di un gol ogni 65,75 minuti.

Giovanni Simeone

Simeone media gol impressionante

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, per esempio, ha segnato 31 reti ma lo ha fatto in 31 partite totali con oltre duemila minuti all'attivo. Il Cholito, invece, ha segnato 8 reti in appena poco più di mille minuti. Il Napoli ha deciso il suo futuro, lo riscatterà dal Verona per 12 milioni di euro.

