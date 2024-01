Simeone cerca spazio, Il Mattino: con Mazzarri ha giocato 8 minuti in Serie A, è la peggiore annata recente

Ultime notizie Napoli - Giovanni Simeone è uno dei volti del momento del Napoli, protagonista principe nella testa dei tifosi per quegli ultimi cinque minuti a disposizione, con la necessità di fare gol e il Cholito ad attendere il suo turno. Ne parla Il Mattino.

Simeone sentiva che il suo momento sarebbe arrivato pi√Ļ prima che poi. C'era da fare gol: chi meglio di lui?

‚Äú√ą innegabile che con Mazzarri la stagione di Simeone sembra essere cambiata e non certo in positivo: con il toscano in panchina, il Cholito ha giocato fin qui appena 8 minuti in campionato. 45 in Champions e 63' in Coppa Italia. Con Garcia, i minuti erano stati 253 in campionato.

Ha messo insieme solo due gol fin qui: un anno fa, a questo punto, aveva già collezionato 511 minuti in campo e anche 7 gol in tutte le competizioni.

Oggi, insomma, la sua peggiore annata tra quelle recenti. Serve voglia, servono i gol. Quelli che Simeone pu√≤ regalare ai suoi. Anche perch√© il mercato incombe: e l'amore ci mette poco a trasformarsi in voglia di giocare altrove‚ÄĚ