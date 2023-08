Simeone assatanato di gol: è un'altra garanzia per quando Osimhen andrà in Coppa d'Africa

Napoli - Giovanni Simeone, l'altro attaccante del Napoli con caratteristiche diverse da quelle di Osimhen, già lo scorso anno è stato decisivo in match chiave per lo scudetto. Come scrive il Corriere dello Sport, resta un'altra garanzia in vista della Coppa d'Africa quando sarà assente Osimhen, l'argentino è assatanato di gol.