Silenzio stampa Napoli, Gazzetta: il club continua ad imporlo, è un qualcosa che tracima il buon senso come nel caso di Elmas

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parlando dell'esordio di Alex Meret in Nazionale maggiore, si sofferma anche sulla decisione da parte del Napoli di imporre il sielnzio stampa.

"Meret peraltro torna a Napoli col cuore gonfio di orgoglio. Nemmeno quel tiraccio dell’armeno Babayan ha potuto rovinargli quel momento tanto atteso dell’esordio con la Nazionale maggiore. Alex Meret se l’è gustato a Palermo e questo premio che Roberto Mancini gli ha voluto dare diventa uno stimolo ancora maggiore. «Perché io all’Europeo voglio andare e per riuscirci dovrò far bene in campionato col Napoli». Di più non può dire, il portiere friulano, perché il club continua a imporre un silenzio stampa, che tracima il buon senso, come nel caso di Elmas"