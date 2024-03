Silenzio stampa Calzona alle pay tv annullato, il motivo dell'incoerenza Napoli: c'era l'UEFA in agguato

Barcellona Napoli, una partita che vale una stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo sa e alla vigilia ha dato un segnale di nervosismo, portando via di peso Matteo Politano durante un’intervista in diretta televisiva, che l’attaccante stava rilasciando a Sky. E il secondo screzio tra il numero uno e le pay tv, dopo quello con Dazn prima della partita contro la Juve.

Intervista Barcellona Napoli, il caso Politano-Calzona

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica l'allenatore partenopeo Francesco Calzona è stato invece autorizzato a rispondere in conferenza alla vigilia almeno in Spagna, a differenza di quanto sta avvenendo in campionato. C’era il rischio di una una multa pesante da parte dell’Uefa e allora al diavolo la coerenza. Per fortuna la parola passa al campo.