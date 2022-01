"Siete stati straordinari!" Spalletti si complimenta con la squadra nello spogliatoio dello Stadium

Ultime notizie calcio Napoli - In collegamento da un tablet, Luciano Spalletti si è complimentato con la squadra per la prestazione offerta in casa della Juventus: lo rivela l'edizione odierna del Mattino

I complimenti di Spalletti

«Ragazzi, il mister, il mister». Il faccione stravolto di Luciano Spalletti fa la sua apparizione sul tablet di uno dei pochi collaboratori del tecnico “superstiti” (in tre sono positivi) che è nello spogliatoio dello Stadium: «Siete stati straordinari», dice dalla sua stanza dell’hotel napoletano dove è in isolamento, complimentandosi con la squadra che fa festa in maniera soft ma che gioisce consapevole di aver vissuto una vigilia non normale.