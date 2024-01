"Siete pronti a dare una mano?". Emergenza Lazio-Napoli, Mazzarri si affida a 3 esuberi

Lazio-Napoli, emergenza per Walter Mazzarri. Tanto che il mister dovrà affidarsi a tre giocatori già con la valigia pronta: ovvero Zielinski, Demme e Ostigard. Tutti ai margini ma ora tutti chiamati a guidare la squadra in un momento di difficoltà. E nessuno si è tirato indietro, malgrado tutto.

Formazione Lazio-Napoli, retroscena Mazzarri

Zielinski e Demme andranno via in estate come riporta Il Mattino oggi in edicola, il difensore scandinavo invece - salvo sorprese - saluterà settimana prossima. Il tecnico ha parlato a lungo con i due centrocampisti, con due faccia a faccia separati. Ha cercato chiarezza e una risposta dai loro volti alla domanda “Siete pronti a dare una mano?”. Risposta positiva. Se il polacco lo ha già dimostrato di recente, anche Demme ci tiene a non fare la comparsa da qui alla fine.

Lazio-Napoli, le scelte di Mazzarri