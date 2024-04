"Siamo senza benzina", i calciatori rispondono ai tifosi ma in tanti pensano alla fuga in estate: da Di Lorenzo a Lobotka e Kvara, gli scenari

Ultime calcio - Il processo degli ultrà brucia sulla pelle di capitan Di Lorenzo e del resto della squadra. Gli umori della domenica sono turbati, è un giorno di riposo, ma il faccia a faccia con i tifosi ha lasciato segni profondi. Surreale, sgradevole, ma sostanzialmente corretto nei toni e nei contenuti la contestazione. «Non meritate quello scudetto», la sintesi delle proteste. Qualcuno dei calciatori ha replicato: «Siamo senza benzina».

Tanti calciatori pronti alla fuga

Come riporta Il Mattino, una cosa è già chiara: il pomeriggio di Empoli, ancora una volta come due anni fa, è destinato a mettere in discussione tutto, a partire dal feeling che unisce i big con i vertici del club. Anche molti fedelissimi, non solo Di Lorenzo, chiederanno a fine anno un confronto per capire se restare o andare via. Si rischia una grande fuga, anche di intoccabili fino a ieri come Lobotka, Kvara e altri ancora. De Laurentiis non fa che scuotere i leader, li invita a prendere per mano lo spogliatoio con maggiore determinazione come se bastasse per sistemare le cose. Ma l’aria è quella di resa dei conti: sensazioni molto scomode con cui convivere pensando al fatto che dodici mesi fa, quegli stessi tifosi, erano a far festa a una squadra che riportava lo scudetto a Napoli dopo 33 anni.