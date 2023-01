"Siamo forti" Discorso di Spalletti alla squadra dopo Inter-Napoli: il retroscena

Calcio Napoli - Il Corriere dello Sport racconta come lo spogliatoio del Napoli abbia reagito alla prima sconfitta in campionato sul campo dell'Inter. Luciano Spalletti ha detto alcune parole alla squadra. Una sorta di codice Spalletti per mettersi alle spalle l'Inter e ripartire nuovamente contro la Sampdoria alla ricerca della prima vittoria in serie A di questo 2023.

Inter Napoli, retroscena Spalletti

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: