"Siamo con il mister, ma non siamo noi a decidere": Zielinski e Koulibaly si schierano con Ancelotti

I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto della situazione in merito all'esonero di Carlo Ancelotti:

"E, allora, Gattuso, l’amico Rino dei miracoli rossoneri. L’uomo dal carattere forte e soprattutto dalle maniere rigide nello spogliatoio. Ciò che De Laurentiis vuole dare a una squadra che evidentemente ha bisogno di una guida più serrata. Ancelotti lascia, il condizionale sarebbe ridotto al cinque per cento di possibilità, da re di Coppe. Abdicando nella notte migliore degli ultimi mesi e lasciando a Gattuso una eredità pesante. Gli ottavi di Champions, stavolta il Napoli li ha raggiunti da imbattuto nel girone. Un pezzetto di storia che Carletto ha avuto il pregio di scrivere in un momento di crisi. Ma c’è il campionato che ha deluso, le sette partite in cui il Napoli non ha raccolto un successo. Sabato c’è il Parma e la storia bisogna invertirla.

La squadra si è schierata con Carlo. Zielinski e Koulibaly su tutti: siamo con il mister ma non siamo noi a decidere. Infatti, De Laurentiis lo fa fatto e senza attendere la notte. Dopo il faccia a faccia al Vesuvio, durato poche decine di minuti, la società gli ha revocato l’incarico. In mattinata saranno noti altri particolari sull’addio di Ancelotti e si saprà quando Gattuso metterà ufficialmente piede a Castel Volturno per guidare il primo allenamento. Quello delle 11 di oggi lo aveva già programmato Ancelotti".