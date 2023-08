Calciomercato Napoli - Inizialmente si era paventato un possibile doppio colpo a centrocampo per il Napoli. Non solo Gabri Veiga, che è in dirittura d'arrivo dal Celta Vigo, ma anche Teun Koopmeiners previa cessione di Piotr Zielinski.

Ebbene, secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, è da ritenersi chiuso il capitolo legato al centrocampista dell'Atalanta dopo il dietrofront (ennesimo e definitivo) di Zielinski: la firma sul rinnovo arriverà durante la sosta.