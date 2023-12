"Si toglie il giaccone, poi c'è la tempesta! Vuoto inspiegabile". Mazzarri non convince, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Inter 0-3, di seguito le pagelle dell’allenatore del Napoli Walter Mazzarri.

Napoli-Inter 0-3, pagelle Mazzarri

Gazzetta dello Sport 5

Presenta una squadra equilibrata e corta, per un tempo, che però fatica a trovare le posizioni in fase difensiva, spesso rimanendo troppo schiacciata.

Il Mattino 5,5

Ha preparato una squadra bella e sfacciata, che almeno all'inizio sembra in grado di andare oltre le sue fragilità difensive. Altro che contropiede. Martella la difesa interista con costanza e baldanza. Sembra una squadra anche sbloccata sotto il profilo mentale: il 4-3-3 schiaccia l'Inter e la muraglia di Inzaghi sbanda spesso e volentieri. Ritmi alti, occasioni chiare: la squadra è viva. Ma poi il crollo è totale, complice un super Sommer, certo, e gli errori dell'arbitro che pesano sul risultato finale. Ma inspiegabile la fragilità là dietro ogni volta che l'Inter ha il possesso della palla. Impensabile per i campioni d'Italia.

Corriere dello Sport 5

A fine primo tempo il Napoli va sotto e il giaccone vola alla faccia del vento gelido. Ma poi viene la tempesta: 7 gol in due partite tra Madrid e l’Inter sono l’allarme rosso di una fase difensiva pessima (con pessimo lavoro di linea). La fotografia è il secondo gol: Barella corre solo e beato per una quarantina di metri spaccando il cuore del Napoli. Un vuoto inspiegabile. Come tanti altri: che sia 4-3-3, 4-1-4-1 o 4-2-3-1 è una squadra che riesce a stare corta solo per un tempo. Poi, il solito crollo fisico della ripresa - anche psicologico - nonostante un po’ di parate di Sommer.

Tuttosport 5,5

Si sarà chiesto: “ma chi me l'ha fatto fare?”. No, probabilmente no. Le attenuanti non mancano.

Repubblica 5,5

Risultato bugiardo ma squadra troppo sbilanciata nel finale.