"Si nota più per il modo teatrale in cui accentua certi contatti che per giocate", flop Kvara all'Olimpico: le pagelle dei quotidiani

Napoli Calcio - Le pagelle dei quotidiani per Kvaratskhelia dopo Roma-Napoli 2-0:

Corriere dello Sport 5. Nel primo tempo si vede poco, contenuto da Mancini e stretto tra i raddoppi, ma lui ne sente tante e colleziona ammonizioni: Kristensen e Cristante. Null’altro da segnalare, però.

Gazzetta dello Sport 4,5. Fa ammonire due avversari, ma si nota più per il modo teatrale in cui accentua certi contatti che per giocate incisive. Perde la palla che porta all'1-0.

Tuttosport 6 Guadagna tanti falli per far respirare la squadra. Soffre però il raddoppio costante dei giallorossi.

Il Mattino 4,5 Triplicato con costanza, quella di Mou è più di una gabbia. Se Kristensen e compagnia non gli prendono la palla, gli prendono le gambe. E diventa evanescente.

Repubblica 5,5

Corriere della Sera 5