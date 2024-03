"Si inventa un gol e ci crede fino alla fine". Kvara contro tutti: le pagelle dei quotidiani

Khvicha Kvaratskhelia migliore in campo per Napoli-Torino. L'attaccante del Napoli è andato in gol, su assist di Mario Rui, per il provvisorio vantaggio degli azzurri contro i granata. Di seguito le pagelle dei quotidiani per la prova del georgiano.

Corriere dello Sport 7. Gioca con Djidji incollato addosso, ma mica è un problema: le occasioni migliori sono tutte sue. Due le spreca tagliando a destra, la terza no: detta il cross di Rui a sinistra e poi lo bacia. Quarto gol di fila in tre partite, 10 in stagione. Inarrestabile nel secondo tempo: lotta, combatte, dribbla, tira a ripetizione e ci crede fino alla fine.

Gazzetta dello Sport 7. Sbatte su Milinkovic scegliendo la potenza alla precisione u lì inizia la sua partita, fatta di strappi e conclusioni su cui salva sempre il portiere del Torino. Trova il gol sottomisura, ma non basta al Napoli.

Il Mattino 7. Inventa il gol, al terzo tentativo non sbaglia. Da quel momento si carica la squadra sulle spalle e fa tutto da solo, dopo un primo tempo stranamente pigro.