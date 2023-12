"Si immola, male in chiusura. il Napoli può puntare il mercato". Natan flop, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Inter 0-3, di seguito le pagelle del difensore del Napoli Natan.

Napoli-Inter 0-3, pagelle Natan

Il Mattino 5

Quasi bloccato, più simile a un terzo centrale che a un terzino, Dumfries si prende discrete licenze: indeciso, non chiude su Barella. Ma non è colpa solo sua.

Repubblica 5

Tende ad accentrarsi troppo da terzino, colpevole spettatore sul gol di Barella.

Gazzetta dello Sport 5,5

Non male nella fase di spinta, male in chiusura. Il brasiliano può crescere meglio come esterno. E il Napoli puntare a un centrale forte per il mercato di gennaio.

Corriere dello Sport 5

Spesso fuori posizione, ma ha piede (sinistro) e lo esibisce innescando Osi due volte con buoni cross. In difesa, però, sono dolori: da terzino contro Dumfries e Cuadrado, da marcatore contro Barella&co.

Tuttosport 5,5

Mancano terzini e lui si sacrifica. In realtà, beh, si immola proprio…