"Si fidi presidente", il discorso di Mazzarri a De Laurentiis subito dopo la firma: il retroscena

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela quali sono state le prime parole che Walter Mazzarri ha detto al presidente De Laurentiis dopo aver accettato l'incarico di subentrare al francese Rudi Garcia. Ieri il tecnico toscano ha diretto il primo allenamento a Castel Volturno.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Una fatica inutile, perché poi - davanti a De Laurentiis - non ha dovuto far altro che essere se stesso. Il modulo? I soldi? La durata del contratto? Non è questo il punto. Si fidi, presidente: sono carico e convinto di poter trasmettere a questo gruppo - che ammiro - la mia stessa voglia di rivincita. Dopo la stretta di mano, la firma e una cena leggera - perché in questo momento conta solo la sua fame di calcio - è rimasto a parlare a lungo con i suoi collaboratori, per aprirsi - davvero nel cuore della notte - con chi lo ha considerato, sin dalla prima ora e senza rinnegarlo nei momenti di difficoltà, un autentico professionista del pallone".