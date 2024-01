Calciomercato Napoli - Situazione disastrosa in casa Napoli e ora anche il mercato si complica. Perché Samardzic e Dragusin che sembravano pronti a firmare in azzurro ora ci ripensano secondo Repubblica:

Ora rischia di complicarsi il mercato, con Samardzic e Dragusin poco propensi a infilarsi in un pasticcio. Con Osimhen e Anguissa in Africa e dopo la frettolosa cessione di Elmas, De Laurentiis non è stato abbastanza rapido a comprare. La paternità del disastro è sempre più sua.