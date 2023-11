Notizie Calcio - Andrij Shevchenko ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

Il giocatore italiano che teme di più?

«Io temo la squadra nel complesso. Anche per Spalletti le motivazioni sono tante; lo stimo molto, è uno dei migliori allenatori, e vorrà certamente riportare l’Italia in alto. Non ci regaleranno niente perché la qualificazione conta tanto anche per loro, ma noi siamo pronti a batterci».