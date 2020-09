Ucraina, Shevchenko applaude Gattuso: "Non è un allenatore di solo carisma, il suo Napoli può lottare per lo Scudetto"

Notizie Napoli calcio. Andriy Shevchenko, CT dell'Ucraina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

Van Gaal ha detto alla Gazzetta che difficilmente gli ottimi giocatori diventano grandi allenatori. È d’accordo?

«Magari era vero in passato, negli ultimi vent’anni molte cose sono cambiate. Ci sono ex giocatori preparati, che non si affidano solo al carisma. Penso a Zidane, Guardiola, ma anche a Gattuso».

Juve favorita nonostante l’allenatore «deb» o Inter cresciuta abbastanza per batterla?

«La lotta sarà più interessante. Conte sta lavorando bene, la squadra è competitiva, si è già avvicinata alla Juve e mi aspetto un campionato più combattuto. Perché c’è sempre la Lazio, c’è il Napoli, c’è l’Atalanta, una squadra incredibile. E poi c’è il Milan che si è rafforzato».