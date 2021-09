Sgarbo Uefa alla Juve, Repubblica: Ceferin esclude Agnelli dagli invitati alla cena di gala per la Nations League

Serie A - Come si legge su Repubblica continuano i dispetti a distanza tra l'Uefa e chi ha fondato la Superlega: "Ma nella guerra tra istituzioni e scissionisti, il fronte tra Agnelli e Ceferin è sempre il più caldo. L’ultimo sgarbo lo ha piazzato la Uefa, che ha escluso dalla cena di gala che precederà le final four di Nations League il presidente della Juve. Nonostante sia il padrone di casa di due partite, la semifinale Belgio-Francia e la finale per il 3° posto, entrambe in programma allo Juventus Stadium. Agnelli poi è anche uno degli ospiti della Federcalcio per la prima semifinale a San Siro tra Italia e Spagna. I due inviti quasi certamente non sarebbero stati accolti per altri impegni del presidente bianconero, però il caso diplomatico resta"