Settori popolari Serie A, stangata sui tifosi: aumenti dei biglietti del 28% | GRAFICO

Notizie calcio. In Serie A aumentano i costi quasi di un terzo per i settori popolari e non solo: i tifosi più "fedeli" subiscono l'ennesima stangata come se non bastassero già i tanti abbonamenti alle pay tv per assistere alle partite dalla propria squadra del cuore.

Serie A, stangata sui biglietti: prezzi in aumento

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha effettuato un'importante analisi dei costi per i tifosi delle squadre di Serie A, testimoniando un aumento dei costi dei biglietti allo stadio del 28% rispetto al 2022. Il quotidiano riporta alcuni esempi concreti: un posto di curva in Roma-Spezia, ultima sfida della Serie A 2022-23, veniva a costare 22 euro, mentre per Roma-Salernitana di oggi pomeriggio all’Olimpico (altro sold out) lo stesso seggiolino ne “vale” 35, cioè 13 euro in più (+59%). Nella prima gara casalinga del ‘22-’23 la Lazio metteva in vendita a 25 euro un biglietto nei Distinti dell’Olimpico (Lazio-Bologna), mentre per Lazio-Genoa del prossimo 27 agosto la cifra è salita a 40, con un incremento del 60%.