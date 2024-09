Settore ospiti sold out a Cagliari, gara ad alto rischio per l'ordine pubblico: la situazione

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista di Cagliari-Napoli e della situazione nel settore ospiti:

"Il doppio pienone al Maradona ma anche un seguito importante in trasferta. Il settore ospiti della Domus Arena sarà sold out. Il numero è esiguo, appena 420 posti, ma il segnale è stato comunque importante. Sono bastate poche ore a riempirlo: la vendita è partita ieri mattina esclusivamente presso le ricevitorie e i punti vendita Ticketone della Regione Campania. Niente possibilità di acquisto on-line proprio per la disponibilità limitata di tagliandi. Si è preferito agevolare i sostenitori del Napoli, residenti in città che naturalmente non si sono fatti pregare. La gara ovviamente è ad alto rischio per quanto riguarda l’ordine pubblico considerando la rivalità (non propriamente calcistica) tra le rispettive tifoserie. L’attenzione da parte delle Forze dell’Ordine sarà massima".