Calciomercato Napoli - Sta per iniziare il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, ci saranno poi le novità che racconterà il mercato, come il ritorno di Gollini alle spalle di Meret. Il Napoli ha raggiunto un nuovo accordo con l’Atalanta con questa formula: prestito oneroso fissato a quattrocentomila euro con il diritto di riscatto a 7 milioni di euro.