Settimana decisiva per Callejon, Il Mattino: nessuna novità sul rinnovo. Spunta un pre accordo col Granada ma può restare fino al 31 agosto

Ultime calcio Napoli - Settimana decisiva per Callejon, il suo contratto è in scadenza al 30 giugno, per giocare questi ultimi due mesi, fino al 31 agosto, Josè dovrà sancire la proroga con il Napoli.

Callejon

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

"La sensazione è che lo spagnolo continuerà a giocare in maglia azzurra oltre la scadenza e che quindi si va in questa direzione ma si attende in tal senso una sua comunicazione al club azzurro che non è ancora arrivata. Intanto in questi giorni sono giunti per lui segnali di grande affetto dei compagni nei festeggiamenti post coppa Italia, tutti lo vogliono per questo finale di stagione che riserverà anche il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona (partita che sarebbe speciale proprio per un ex del Real Madrid come Callejon) e possibilmente anche per il futuro. Ma sul rinnovo per il futuro non si sono registrate novità, il discorso è fermo ormai da tempo. Il futuro resta, quindi, al momento distante da Napoli dopo sette anni intensissimi vissuti in maglia azzurra: diversi club della Liga si sono interessati a lui. L'ultimo in ordine di tempo il Granada, secondo la radio spagnola Rete Coba l'attaccante spagnolo avrebbe già raggiunto un pre accordo con il club andaluso. In Spagna altre squadre che hanno mostrato interesse per lui sono state il Valencia, il Siviglia e il Villareal".