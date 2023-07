Serie A, vietate le maglie come quella di Maradona: il motivo. Venerdì gli orari delle prime tre giornate

Nasce oggi alle 12.30 negli studi di Dazn il calendario della Serie A 2023-24, il terzo con l’asimmetria tra girone di andata e ritorno. Ne parla Tuttosport.

Serie A, vietate le maglie come quella di Maradona

Venerdì saranno resi noti anticipi e posticipi delle prime tre giornate, le uniche che possono già essere programmate in modo completo in tutte le finestre orarie. C’è qualche novità nel regolamento per le divise da gioco: