Serie A, un ritiro modello estivo per ricominciare? Gazzetta: il discorso riguarderebbe tutti, non solo i calciatori

Un ritiro modello estivo per ricominciare in Serie A. È l’invito che la commissione medica della Federcalcio rivolge a tutte le squadre relativamente al percorso per l’eventuale ripartenza dei campionati, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Il discorso coinvolgerebbe non solo i calciatori e lo staff ma anche medici, fisioterapisti, magazzinieri. Esami per tutti? È la novità più importante del lavoro della Commissione, rispetto alle linee guida diffuse sabato dalla Federazione medico-sportiva. Quanto ai controlli, l’impostazione è quella di seguire attentamente, soprattutto per quanto riguarda l’apparato respiratorio e cardiovascolare, i calciatori positivi e oggi guariti per verificare tutti gli effetti del virus. Ma il monitoraggio sarà esteso anche a gli altri con test molecolari, sierologici ed esami del sangue"