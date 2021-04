Gazzetta - Serie A, pericolo virus? Per la Lega non esiste un’ipotesi di stop al campionato, la sosta nazionali s'è trasformata in un focolaio

Ultime Serie A - Il virus sul campionato di Serie A? Il rischio incombe. La dieci giorni della Nazionale per le qualificazioni mondiali s’è trasformata purtroppo in un focolaio, come racconta la Gazzetta dello Sport.

“Qualche squadra rischia domani formazioni d’emergenza, ma per la Lega non esiste un’ipotesi di stop al campionato. Nessun allarme della Lega per un eventuale stop al campionato. Mettiamo in teoria che tutti i 38 azzurri della lista iniziale siano positivi: sarebbero comunque posti in isolamento dalle rispettive società, ma il resto della squadra potrebbe giocare.

I nazionali rientrati sono già in quarantena, per evitare contatti che diffondano il virus tra i compagni. Il campionato insomma si giocherà regolarmente, a meno di novità dalle Ats per sviluppi imprevedibili dai tamponi di oggi”