CorSport - Serie A, le 10 condizioni poste da tutti i club per riprendere le attività: ora tocca alla Figc fare chiarezza

Ultimissime Napoli - Concordi all’unanimità, come nella Lega di Serie A non si vedevano da un po’. I club, venti su venti, hanno votato sì alla ripresa dei campionati. Ma un sì condizionato. L’obiettivo condiviso con la Figc è quello di portare a termine il campionato in corso 'purché nel rispetto di condizioni sanitarie, sportive e organizzative di totale ragionevolezza, serietà e fattibilità'. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elenca le dieci condizioni poste dai club del massimo campionato italiano per riprendere le competizioni:

Coinvolgimento nel dibattito dei protocolli medici per quanto riguarda l'adeguatezza e la fattibilità dello stesso;

Prolungamento dei contratti in scadenza tramite un provvedimento federale; Chiarezza totale nel caso ci fossero nuovi positivi alla ripresa. I club vogliono capire soprattutto se bisognerà mettere in quarantena tutta la squadra;

Chiarezza su come garantire i viaggi e gli spostamenti delle squadre in una ipotetica Fase 2;

Cosa accadrà se verrà esteso il lockdown? Le squadre vogliono un piano alternativo;

Modifica delle licenze ed il rinvio delle verifiche Covisoc;

Niente svincolo calciatori per stipendi versati in ritardo;

Rilevanza Figc per accordi sui tagli degli stipendi;

Cosa accade in caso di nuovo stop dopo la ripresa sotto l'aspetto degli effetti giuridici?;

Rimodulazione del calciomercato con nuove date.