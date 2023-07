Serena: "Giuntoli alla Juve è un tradimento? Nessun voltafaccia"

Calcio Napoli - Aldo Serena ha rilasciato una intervista sulle pagine del Corriere della Sera. L'ex attaccante della Juventus ha parlato dell'approdo a Torino di Cristiano Giuntoli:

Giuntoli, dal Napoli alla Juve: altro «tradimento»?

«Nessun voltafaccia neanche in questo caso, lui porta alla Juve il suo grande valore. Piuttosto è strano che l’affare Vlahovic-Lukaku vada in direzione opposta ai suoi principi di manager con un occhio al campo e l’altro ai conti. Poi, terrei sempre in squadra un atleta di 23 anni forte come il serbo rispetto al belga che pure è fortissimo ma di anni ne ha 30 e il massimo lo ha già dato»