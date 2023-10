Senza Osimhen il riferimento più prezioso per Kvaratskhelia è un altro compagno di squadra

Ultime notizie Napoli - Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen rappresentano la coppia di fatto dei sogni dei tifosi del Napoli, ma senza il nigeriano toccherà a Kvaratskhelia sobbarcarsi da solo il peso dell’attacco, come racconta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Senza Osimhen toccherà a Kvaratskhelia, cercando altri riferimenti:

“Simeone, in vantaggio su Raspadori, Zielinski e Mario Rui. Il portoghese fornisce a Khvicha un riferimento prezioso, ricostruisce quella catena di triangoli all’insegna del palleggio di qualità che si sviluppa con Zielinski. Kvara ha bisogno di soluzioni per essere imprevedibile, cercherà a Verona in una gara complicata l’energia del suo debutto in Serie A”