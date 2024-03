Caso Juan Jesus, atteso il verdetto! Gazzetta anticipa: in arrivo una stangata, ecco quante giornate rischia Acerbi

Notizie calcio. E' il giorno del verdetto da parte del Giudice Sportivo sulla vicenda del presunto insulto razzista rivolto da Acerbi a Juan Jesus nell'ultimo Inter-Napoli. Dopo le prove raccolte dal Procupratore Federale Chinè, ora tocca al Giudice Mastrandrea emettere la sentenza.

In attesa della nota ufficiale, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti:

È chiaro che una prova che accertasse la matrice razzista delle parole di Acerbi non lascerebbe alcun dubbio al Giudice sportivo, che a quel punto infliggerebbe quelle «almeno dieci» giornate di squalifica previste dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Ma va ricordato che in casi simili, proprio per il peso morale, sociale e politico del tema al centro della discussione, è spesso bastata la presunzione di colpevolezza per arrivare a una stangata. È vero, la possibilità che il Giudice possa virare sull’art. 39, quello sulla condotta gravemente antisportiva che prevede una sanzione più ridotta (due giornate che potrebbero arrivare a 4-5 con eventuali aggravanti), esiste, ma i precedenti - soprattutto quelli più recenti - fanno pensare a una soluzione più severa.