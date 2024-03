Napoli - Francesco Acerbi assolto intorno alle 15:30 e soltanto un'ora dopo Juan Jesus ha saputo quanto è stato deciso dal Giudice Sportivo dalla sentenza emessa ufficialmente che non è stato punito l'uomo che l'aveva insultato in modo razzista in Inter-Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, Jesus non è stato avvertito mentre era al lavoro con la squadra al centro sportivo di Castel Volturno - a differenza di Acerbi, ieri assente alla Pinetina -, ma ha scoperto tutto alla fine.