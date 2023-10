"Semplicemente un disastro!" Meret da incubo contro la Fiorentina: le pagelle dei quotidiani

Calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani su Alex Meret dopo Napoli-Fiorentina:

Corriere dello Sport 5. Molto scomposto sul primo gol e Brekalo lo infila sotto le gambe sul suo palo. Male con i piedi.

Gazzetta 5. Sul primo gol ci mette del suo, perché va bene la sorpresa sul palo, ma poi Brekalo tira da posizione angolata e si fa infilare in mezzo alle gambe. Titubante.

Il Mattino 4. Si gira a sinistra e vede il palo, il pallone gli passa davanti e tenta un calcio che va a vuoto, si gira a destra e vede il tiro di Brekalo che gli passa sotto le gambe e sul suo lato. Semplicemente un disastro. Poi non si rialza più e sul secondo gol proprio non può fare nulla per riscattarsi. Destino di un portiere.

Tuttosport 5. Il tiro di Brekalo finisce in mezzo alle gambe, poi ne prende altri due. Serataccia.