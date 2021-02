"Sembro Lando Buzzanca nel film 'L’arbitro'", Gattuso scherza sul suo nuovo look

Napoli Calcio - Gattuso è tornato anche sulle critiche che l’hanno colpito nei momenti più difficili: «Accetto tutti i giudizi, non sopporto solo quando si va sul personale, si tirano in ballo cose private, si dicono bugie. Su quest’aspetto sono disposto anche ad andare fin sotto casa di chi mi offende, poi se mi giudicano che sono scarso e inadeguato non me ne frega nulla. La società mi deve giudicare sulle scelte che faccio. C’è ancora tempo, dobbiamo recuperare giocatori ed essere competitivi», riporta Il Corriere del Mezzogiorno.

