L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alla gara tra Juventus e Napoli in programma venerdì sera:

"Mario Rui ha iniziato a lavorare sul campo in modo personalizzato, l’obiettivo è accelerare i tempi, riportarlo tra i convocati per la gara contro lo Sporting Braga. A sinistra a Torino potrebbe giocare ancora Natan mentre Juan Jesus insidia Ostigard per far coppia con Rrahmani al centro della difesa".