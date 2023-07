"Sei fuori rosa" Giuntoli gela Bonucci: la reazione del capitano della Juve

Serie A - Scoppia il caso Bonucci alla Juventus. Come si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, Giuntoli ha comunicato al calciatore che è fuori rosa:

"Allegri ha deciso, ma a comunicare la notizia al giocatore sono stati i dirigenti Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, il nuovo responsabile dell’area sportiva e il suo braccio destro. Una scelta forte, se vogliamo un segnale di discontinuità rispetto al passato, anche se fa un certo effetto pensare che si sia arrivati a tanto con un giocatore che ha fatto la storia della Juventus, vincendo ben 8 scudetti e contribuendo in maniera determinante al grande ciclo bianconero.

In realtà più di un segnale c’era già stato prima ancora della fine della scorsa stagione, quando il club – questa è la versione societaria – in maniera informale aveva fatto capire al giocatore che nel 2023-24 non ci sarebbe stato più spazio per lui e che sarebbe stato l’ultimo giocatore della difesa, quindi sarebbe stato meglio per lui trovarsi un’altra squadra, soprattutto per non rischiare di saltare l’Europeo del 2024. Leo invece agli amici ha raccontato di essere rimasto scioccato, ma non per questo intende cambiare idea".