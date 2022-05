Seedorf: "Scudetto? Credevo che Juventus e Napoli sarebbero restate attaccate alle milanesi"

Clarence Seedorf ha rilasciato una intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Capitolo campionato: la stuzzica una Serie A così avvincente?

«Me l’aspettavo e a inizio stagione avevo detto che sarebbe stato un torneo più competitivo rispetto al passato, con più squadre in corsa per titolo. Credevo che Juventus e Napoli sarebbero restate “attaccate” alle milanesi ancora di più, ma non hanno fatto il massimo. Anche la Roma e la Lazio potevano avere più punti».

Alle ultime tre giornate il Milan si presenta a +2 in classifica e in vantaggio negli scontri diretti.

«Fin dall’inizio l’Inter è sempre stata indicata come la favorita perché ha la rosa più competitiva ed è campione d’Italia. Ora però il Milan è alla pari dei nerazzurri, in una posizione ottima per vincere lo scudetto dopo tanti anni. Questo duello è positivo per lo spettacolo: in Spagna, Germania e Francia è tutto deciso da settimane, mentre in Italia ci divertiamo ancora».