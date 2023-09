Notizie calcio. Questa sera al Ferraris si disputerà la sfida tra Genoa e Napoli. In uno stadio da tutto esaurito saranno infatti oltre 33.000 i presenti tra cui i 27.777 abbonati rossoblù. "Dovremo dare il 200%" ha detto Gilardino verso i suoi che affronteranno i campioni d'Italia. Vista la portata dell'avversario e visto il piccolo problema fisico accusato, Malinovskyi dovrebbe partire dalla panchina: Gila lo userà come arma a gara in corso, come riporta Il Secolo XIX.