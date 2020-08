"Se tu a un certo punto vuoi fare il furbo, noi ci comporteremo di conseguenza", De Laurentiis e l'avvertimento a Milik: è braccio di ferro tra club ed Arek

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Milik e la Juve: "Dopo l’avviso alla società bianconera e la previsione sulla decisione dell’allenatore (che oltre a Mertens avrà a disposizione il neoacquisto Osimhen), l’avvertimento a Milik: «Se tu a un certo punto vuoi fare il furbo, o hai dei cattivi consigliori nei tuoi agenti, noi ci comporteremo di conseguenza». Ostenta durezza per mascherare una posizione di debolezza, il presidente del Napoli, o pur di non abbassare la sua valutazione di Milik, 40-50 milioni, è davvero pronto a perdere il polacco gratis tra un anno? Questo lo dirà solo il tempo. Che è ancora molto. Intanto però De Laurentiis ha scoperto le carte e dato inizio a un braccio di ferro che potrebbe durare fino a ottobre e alla fine del mercato. Un braccio di ferro tra Napoli e Juventus, in cui però sono pronti a intervenire altri concorrenti, che è quel che probabilmente si augura il presidente azzurro. Dall’Atletico Madrid al Tottenham passando per l’Arsenal, i club interessati a Milik sono diversi e questo da un lato può contribuire a mantenere il prezzo alto, dall’altro offre al Napoli opzioni più semplici da far digerire alla piazza anche in caso di cessione in saldo".